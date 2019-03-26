В Укрзализныце объяснили, как будут курсировать поезда в ночь перевода часов на летнее время

26 марта, 2019, 12:13

Время отправления и прибытия поездов в билетах 31 марта указывается с учетом перевода стрелок часов

Об этом сообщает компания "Укрзализныця".

"С 31 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода", - сообщает компания.

Напомним, в связи с переходом на летнее время 31 марта в 3:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.

"В билетах на поезда формирования "Укрзализныци" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 1 апреля, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов", - рекомендует компания.

Все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.