В Укрзализныце объяснили, как будут курсировать поезда в ночь перевода часов на летнее время
Об этом сообщает компания "Укрзализныця".
"С 31 марта поезда на территории Украины будут курсировать по летнему времени. Время отправления и прибытия поездов в билетах указывается уже с учетом этого перехода", - сообщает компания.
Напомним, в связи с переходом на летнее время 31 марта в 3:00 по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час вперед.
"В билетах на поезда формирования "Укрзализныци" указан уже откорректированный график движения пассажирских и пригородных поездов. Поэтому путешественникам, которые запланировали поездки на этот выходной день, а также тем, кто будет встречать на вокзале друзей или гостей в понедельник 1 апреля, стоит быть внимательными и своевременно привести в соответствие время своих часов", - рекомендует компания.
Все изменения были заранее внесены и согласованы с администрациями железных дорог соседних стран.
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