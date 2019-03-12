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МЮ подпишет с Сульшером постоянный контракт уже в марте


фото: REUTERS
Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" решил подписать постоянный контракт с и.о. главного тренера норвежцем Уле-Гуннаром Сульшером

Об этом сообщает Mirror .

"Манчестер Юнайтед" планирует подписать постоянный контракт с Сульшером во время ближайшей международной паузы для матчей сборных уже в марте.

В клубе не видят смысла тянуть с новым соглашением с тренером, который сначала приглашался лишь до конца нынешнего сезона после увольнения в декабре 2018 Жозе Моуринью.

Зарплата норвежского специалиста должен составить 8,7 млн евро в год, что вдвое меньше, чем у Моуринью.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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