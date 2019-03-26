НАПК обнаружило нарушения в отчетах Зеленского, Тимошенко и Гриценко

26 марта, 2019, 11:25

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Отмечается, что наиболее распространенные нарушения - это наличие налогового долга у субъектов, осуществляющих взносы, а также указание неполных данных.

Нарушения нашли в промежуточной финансовой отчетности, в частности, кандидатов с высокими рейтингами: шоумена Владимира Зеленского, лидера ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко, лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и кандидата от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Юрия Бойко.

В отчете Зеленского зафиксировали непогашенный налоговый долг (около 3,8 млн грн). Это является основанием для составления протокола об административном правонарушении. Кроме того, распорядителю накопительного счета (Ивану Баканову) избирательного фонда этого кандидата сообщили о том, что взносы в избирательный фонд делало лицо, которое, согласно закону, не могло осуществлять такой вклад. Распорядитель отказался получать такое письмо, из-за чего НАПК 25 марта направило в полицию материалы о возможных признаках уголовного преступления.

Анализ отчетов Юлии Тимошенко показал несоответствие его оформления и внесенных отчетных данных требованиям законодательства.

Анализ отчета Анатолия Гриценко свидетельствует о наличии непогашенного налогового долга (более 10,5 млн грн).

Также зафиксировали аналогичное нарушение, как у Зеленского: взносы делало лицо, которое по закону не могло их осуществлять. От получения такого письма распорядитель также отказался: НАПК направило материалы о возможных признаках уголовного правонарушения в Нацполицию.

В отчете Бойко также непогашенный налоговый долг (около 2 млн грн).

Напомним, что НАПК и ЦИК создали специальную рабочую группу по контролю за формированием избирательных фондов кандидатов и проверки финансовых отчетов.