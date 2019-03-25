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Зеленский почти вдвое опережает Порошенко в предвыборном рейтинге, - КМИС

Разница между рейтингом Владимира Зеленского и Петра Порошенко составляет 15%

Опросы проводил Киевский международный институт социологии с 14 по 22 марта 2019 года.

Зеленский получил 32,1% голосов.

На втором месте Петр Порошенко с 17,1%.

Юлия Тимошенко на третьем месте с 12,5% голосов.

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Четвертое место занял Юрий Бойко - 10,4%.

Анатолий Гриценко на пятом месте с 6,9% голосов.

5,7% опрошенных отдали бы свой голос за Александра Вилкула.

На седьмом месте Олег Ляшко с 5,2%.

Игорь Смешко занял восьмое место - 4,4%.

Девятое место занял Руслан Кошулинский - 1,2%.

Опрос проводился во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В нем приняли участие 2004 респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

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