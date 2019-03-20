В НАБУ сказали, сколько закрыли дел из-за отмены статьи о незаконном обогащении

20 марта, 2019, 15:45

Из-за отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении НАБУ уже закрыло 16 уголовных производств

Об этом сообщает "Громадське".

Кроме того, 25 производств закрыты в части отмененной статье. Речь идет о количестве закрытых производств по состоянию на 14 марта.

В общем после решения Конституционного суда НАБУ должно закрыть 65 уголовных производств в части незаконного обогащения.