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В НАБУ сказали, сколько закрыли дел из-за отмены статьи о незаконном обогащении


фото: nabu.gov.ua
Из-за отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении НАБУ уже закрыло 16 уголовных производств

Об этом сообщает "Громадське".

Кроме того, 25 производств закрыты в части отмененной статье. Речь идет о количестве закрытых производств по состоянию на 14 марта.

В общем после решения Конституционного суда НАБУ должно закрыть 65 уголовных производств в части незаконного обогащения.

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