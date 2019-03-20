В НАБУ сказали, сколько закрыли дел из-за отмены статьи о незаконном обогащении
20 марта, 2019, 15:45
Из-за отмены статьи Уголовного кодекса о незаконном обогащении НАБУ уже закрыло 16 уголовных производств
Об этом сообщает "Громадське".
Кроме того, 25 производств закрыты в части отмененной статье. Речь идет о количестве закрытых производств по состоянию на 14 марта.
В общем после решения Конституционного суда НАБУ должно закрыть 65 уголовных производств в части незаконного обогащения.
- Напомним, 26 февраля в СМИ появилась информация о том, что Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за незаконное обогащение.
- Президент Петр Порошенко внес в Раду неотложный законопроект о наказании за незаконное обогащение
- КС опубликовал текст решения об отмене статьи о незаконном обогащении.
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