Дипломаты ЕС рассказали о сомнениях относительно кандидатов в президенты Украины

26 марта, 2019, 15:12

В ЕС не видят идеального кандидата и обеспокоены возможными последствиями выборов президента

Такие оценки базирующихся в Киеве и Брюсселе дипломатов ЕС подают корреспонденты агентства Reuters.

Западные партнеры Украины опасаются, что следующий президент страны может оказаться нежелающим или неспособным ускорить реформы, на которые они потратили пять лет денежных инвестиций.

Речь идет о кандидатах, которых украинские избиратели называют самыми популярными: действующий президент Украины Петр Порошенко, экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко и комедийный артист без всякого политического опыта Владимир Зеленский.

"Мы точно знаем, что будет при Порошенко, - говорит один из дипломатов, чье имя не называется. - Мы думаем, что знаем, что будет с Тимошенко. О Зеленском мы не имеем никакого представления".

Как отмечает другой неназванный дипломат, "все кандидаты имеют недостатки". "Нет кандидата, по которому можно было бы сказать: да", - подчеркнул он.

По мнению западных представителей, то, что выборы в Украине стали настоящим состязанием - положительное явление. Особенно по сравнению с соседней Россией.

Однако дипломаты волнуются, что результаты выборов могут быть омрачены обвинениями о мошенничестве и возможными протестами.

"То, что Порошенко изолировал рану на Донбассе, отгородив от нее 90% территории страны, дает людям ощущение, что они могут экспериментировать. В стране царит обманчивый покой", - говорит дипломат ЕС в Брюсселе.

По мнению корреспондента Reuters, для ЕС было бы идеально видеть Украину как большого соседа на своих восточных границах со стабильной демократией с верховенством закона, который мог бы защитить себя от России.

Вместе с тем, отмечается, что поддержка Украины Западом не гарантирована и "какой-то украинский президент, который окажется слабым в вопросе реформ, может склонить баланс в пользу России, поставив под угрозу международные программы финансирования и связи с блоком, который согласился на право украинцев путешествовать там безвизово, и чем меньше чем за два года воспользовались уже около двух миллионов".

Характеризуя каждого кандидата отдельно, дипломаты отмечают: "Порошенко имеет очень четкую позицию, по крайней мере на бумаге, настаивая на сопротивлении России и на проевропейскости. Он не идеален, но мы его знаем и мы с ним работали".

К плюсам его также причисляют сохранение Украины после хаоса из-за аннексии Крыма и укрепление армии и проведения реформ.

Зеленский остается загадкой для западных партнеров. В ЕС обеспокоены отсутствием политического опыта у Зеленского и его возможными обязательствами перед олигархом Игорем Коломойским.

Как отметил один из европейских послов, который принимал участие во встрече с Зеленским, артист подчеркивал им свой опыт не комедианта, а продюсера и менеджера.

Тимошенко и ее опыт в политике также вызывает противоречивые оценки в ЕС, в частности, из-за "ее недавних выступлений против реформ".

"Она в определенной степени потеряла привлекательность мученицы", - отметил один из опрошенных журналистами дипломат в Брюсселе.