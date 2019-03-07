В НБА превзошли достижения легендарного Джордана
7 марта, 2019, 11:46
Леброн Джеймс опередил знаменитого Майкла Джордана по количеству заработанных очков в Национальной баскетбольной ассоциации
Об этом сообщает официальный сайт НБА.
Джеймс набрал за "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче против "Денвера" 31 очко и вышел на четвертую позицию в списке лучших снайперов в истории НБА, обойдя Майкла Джордана (32292 очков). Лидером является Карим Абдул-Джаббар (38387).
"Лейкерс" занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции с соотношением побед и поражений 30-34. Команда Леброна Джеймса только раз выиграла в шести последних встречах.
Джеймс является трехкратным чемпионом НБА.
Congrats to @KingJames of the @Lakers for moving up to 4th on the NBA's ALL-TIME SCORING list! #LakeShow pic.twitter.com/pydCxEkBCM- NBA (@NBA) 7 марта 2019
- В начале февраля клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" обменял украинца Святослава Михайлюка в "Детройт Пистонс".
Читайте также
-
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-
-
4 марта, 2019 Как вареники в масле: особенности Масленицы по-украински
Читайте также
-
7 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
1 марта, 2019 10 фактов из жизни Анатолия Гриценко
-