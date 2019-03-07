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В НБА превзошли достижения легендарного Джордана


фото: REUTERS
Леброн Джеймс опередил знаменитого Майкла Джордана по количеству заработанных очков в Национальной баскетбольной ассоциации

Об этом сообщает официальный сайт НБА.

Джеймс набрал за "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче против "Денвера" 31 очко и вышел на четвертую позицию в списке лучших снайперов в истории НБА, обойдя Майкла Джордана (32292 очков). Лидером является Карим Абдул-Джаббар (38387).

"Лейкерс" занимают десятое место в турнирной таблице Западной конференции с соотношением побед и поражений 30-34. Команда Леброна Джеймса только раз выиграла в шести последних встречах.

Джеймс является трехкратным чемпионом НБА.

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