ЗАЗ начинает производство нового автобуса

25 марта, 2019, 13:33

Запорожский автомобилестроительный завод запускает производство новой модификации автобуса малого класса ЗАЗ А08

Об этом сообщает пресс-служба Запорожского автозавода.

Украинский автопроизводитель, Запорожский автомобилестроительный завод, расширяет ассортимент продукции и начинает производство нового автобуса малого класса - ЗАЗ А08.

Новинка становится логическим продолжением модельного ряда уже внедренных в производстве автобусов, среди которых уже есть автобус малого класса ЗАЗ А07 и автобус среднего класса ЗАЗ А10.

"Модель ЗАЗ А08 позволит в первую очередь удовлетворить спрос клиентов на технику, предусмотренную для эксплуатации на пригородных маршрутах, а также будет доступна и в школьной модификации", - отмечают в компании.

Автобус построен на базе шасси Asia Star, тогда как конструкция кузова стала результатом собственных разработок украинского автопроизводителя.

ЗАЗ А08 оснащается турбодизельным двигателем производителя силовых агрегатов Weichai рабочим объемом 3 л, мощностью 103/3000 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, что соответствует экологическому стандарту Евро-5.

"Салон нового автобуса, в отделке которого использованы антивандальные материалы, позволяет с комфортом перевозить 28 пассажиров, а общая вместимость салона составляет 43 пассажира", - сообщают в ЗАЗ.

Также как стандартное оборудование установлено автономный обогреватель и как опция доступен кондиционер салона.

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