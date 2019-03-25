ЗАЗ начинает производство нового автобуса
Об этом сообщает пресс-служба Запорожского автозавода.
Украинский автопроизводитель, Запорожский автомобилестроительный завод, расширяет ассортимент продукции и начинает производство нового автобуса малого класса - ЗАЗ А08.
Новинка становится логическим продолжением модельного ряда уже внедренных в производстве автобусов, среди которых уже есть автобус малого класса ЗАЗ А07 и автобус среднего класса ЗАЗ А10.
"Модель ЗАЗ А08 позволит в первую очередь удовлетворить спрос клиентов на технику, предусмотренную для эксплуатации на пригородных маршрутах, а также будет доступна и в школьной модификации", - отмечают в компании.
Автобус построен на базе шасси Asia Star, тогда как конструкция кузова стала результатом собственных разработок украинского автопроизводителя.
ЗАЗ А08 оснащается турбодизельным двигателем производителя силовых агрегатов Weichai рабочим объемом 3 л, мощностью 103/3000 л.с. и крутящим моментом 400 Нм, что соответствует экологическому стандарту Евро-5.
"Салон нового автобуса, в отделке которого использованы антивандальные материалы, позволяет с комфортом перевозить 28 пассажиров, а общая вместимость салона составляет 43 пассажира", - сообщают в ЗАЗ.
Также как стандартное оборудование установлено автономный обогреватель и как опция доступен кондиционер салона.
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