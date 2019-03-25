Из-за укрепления гривни сократился государственный долг Украины

25 марта, 2019, 17:42

Государственный и гарантированный государственный долг Украины составляет 2111,90 млрд грн или $ 78,24 млрд

Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Отмечается, что в течение февраля 2019 года сумма долга уменьшилась в гривневом эквиваленте на 60 млрд грн и в долларовом эквиваленте долг уменьшился на $ 0,01 млрд.

По данным Минфина, внешний долг составлял 1 351, 57 млрд грн или $ 50,07 млрд, внутренний долг - 760, 33 млрд грн (36,00%) или $ 28,17 млрд.

Государственный долг Украины в феврале составил 1 819,80 млрд грн или $ 67,42 млрд, гарантированный государством долг Украины составлял 292,10 млрд грн или $ 10,82 млрд, говорится в сообщении.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился с $ 39,70 млрд до $ 39,63 млрд, отмечают в Минфине.

Прямой внутренний долг сократился на 14,66 млрд гривен до 750 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на $ 0,24 млрд - до $ 27,79 млрд).

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины, по итогам 2018 года, вырос на 2,6%, или на $ 2,02 млрд - до $ 78,32 млрд.