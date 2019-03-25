Из-за укрепления гривни сократился государственный долг Украины
Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Отмечается, что в течение февраля 2019 года сумма долга уменьшилась в гривневом эквиваленте на 60 млрд грн и в долларовом эквиваленте долг уменьшился на $ 0,01 млрд.
По данным Минфина, внешний долг составлял 1 351, 57 млрд грн или $ 50,07 млрд, внутренний долг - 760, 33 млрд грн (36,00%) или $ 28,17 млрд.
Государственный долг Украины в феврале составил 1 819,80 млрд грн или $ 67,42 млрд, гарантированный государством долг Украины составлял 292,10 млрд грн или $ 10,82 млрд, говорится в сообщении.
При этом прямой внешний долг за месяц сократился с $ 39,70 млрд до $ 39,63 млрд, отмечают в Минфине.
Прямой внутренний долг сократился на 14,66 млрд гривен до 750 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос на $ 0,24 млрд - до $ 27,79 млрд).
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины, по итогам 2018 года, вырос на 2,6%, или на $ 2,02 млрд - до $ 78,32 млрд.
- Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2023 года совокупный государственный (прямой) и гарантированный долг Украины сократится до 53% внутреннего валового продукта .
- Кабмин планирует до 2020 года уменьшить государственный долг Украины в 49% ВВП. В конце августа 2018 года правительство Украины пересмотрело среднесрочную стратегию управления госдолгом, установив более жесткие цели по сокращению прямого государственного долга по отношению к ВВП.
- Правительства всех стран набрали $ 63 трлн долгов. И это лишь около четверти глобальной долговой нагрузки. Такие цифры назвали эксперты на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
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