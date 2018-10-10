МВФ прогнозирует уменьшение госдолга Украины до 53% ВВП за 5 лет

10 октября, 2018, 10:54

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2023 года совокупный государственный (прямой) и гарантированный долг Украины уменьшится до 53% внутреннего валового продукта

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

По расчетам экспертов МВФ, в 2018 году госдолг Украины составит 70,5% ВВП, в 2019 году - 68,8% ВВП, в 2020 - 64,4% ВВП, в 2021 - 60,4% ВВП, в 2022 - 56,4%.

Фонд также прогнозирует рост дефицита консолидированного бюджета Украины в ближайшие годы. По оценкам МВФ, дефицит бюджета в 2018 году составит 2,5% ВВП, в 2019 году - 2,6% ВВП, в дальнейшем ожидается сокращение в 2020 году - до 2,3% ВВП, в 2021 году - до 2,2% ВВП, в 2022 году - до 2,2% ВВП, в 2023 году - до 2,1% ВВП.

Поступления в консолидированный бюджет в 2018 году МВФ оценивает в 40,5% ВВП при затратах на уровне 43% ВВП. В 2019 году предполагается рост бюджетных доходов до 40,7% ВВП, расходов - до 43,3% ВВП, в 2020 году - уменьшение поступлений до 40,2% ВВП, расходов - до 42,5% ВВП, в 2021 году - до 39,8% ВВП и 42,1% ВВП соответственно. В 2022 году поступления сократятся до 39,6% ВВП и расходы - до 41,7% ВВП, после чего в 2023 году ожидается незначительное увеличение доходов - до 39,8% ВВП, расходов - до 41,8% ВВП.