Аэропорт "Черновцы" договаривается о сотрудничестве с румынским лоукостером Blue Air

26 марта, 2018, 11:36

Международный аэропорт "Черновцы" ведет переговоры о возможности выполнения рейсов с румынской лоукост-авиакомпанией Blue Air

Об этом сообщили представители аэропорта, передает "Центр транспортных стратегий".

"Продолжаются переговоры о дальнейшем сотрудничестве с авиакомпаниями ООО "Янейр ЛТД" и Blue Air (Румыния)", - проинформировали в аэропорту.

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Международный Аэропорт "Черновцы" по итогам 2017 года обслужил 48 211 пассажиров - в 3,8 раза больше, чем в 2013 году, когда предприятие достигло исторического максимума по пассажиропотоку за годы независимости Украины.

Наибольшее количество пассажиров в 2017 году воспользовалось внутренними рейсами - 40,2 тыс. Пассажиропоток на международных направлениях составил 7,9 тыс. пассажиров. Прирост пассажиропотока на 280,4% позволил черновицкому аэропорту стать лидером по этому показателю в 2017 году среди всех аэропортов Украины.

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