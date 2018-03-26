Аэропорт "Черновцы" договаривается о сотрудничестве с румынским лоукостером Blue Air
Об этом сообщили представители аэропорта, передает "Центр транспортных стратегий".
"Продолжаются переговоры о дальнейшем сотрудничестве с авиакомпаниями ООО "Янейр ЛТД" и Blue Air (Румыния)", - проинформировали в аэропорту.
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Международный Аэропорт "Черновцы" по итогам 2017 года обслужил 48 211 пассажиров - в 3,8 раза больше, чем в 2013 году, когда предприятие достигло исторического максимума по пассажиропотоку за годы независимости Украины.
Наибольшее количество пассажиров в 2017 году воспользовалось внутренними рейсами - 40,2 тыс. Пассажиропоток на международных направлениях составил 7,9 тыс. пассажиров. Прирост пассажиропотока на 280,4% позволил черновицкому аэропорту стать лидером по этому показателю в 2017 году среди всех аэропортов Украины.
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