Всего за месяц мощность украинских станций возобновляемой энергетики выросла на 10%
Такие данные обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), передает "Украинская энергетика" .
Больше всего за месяц построили солнечных станций: за январь их мощность выросла на 181,569 МВт и теперь общая мощность станций достигла 1388,276 МВт.
Строительство ветроэлектростанций идет медленнее - 32,4 МВт, общая мощность - 565,245 МВт.
Мощность станций на биомассе и биогазе не изменилась и составила 97,545 МВт.
Заметим, что в январе ввели в эксплуатацию небольшую гидроэлектростанцию в Закарпатской области - всего на 0,1 МВт. При этом, общая мощность малых ГЭС составила 98,916 МВт.
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- Напомним, по состоянию на конец 2018 года в Украине 7500 домашних солнечных электростанций . В 2014 году их было 20.
- Европейский Союз, ЕБРР, Всемирный банк и Энергетическое сообщество поддерживают необходимость перехода от существующего сейчас в Украине "зеленого тарифа" к системе на основе "зеленых" аукционов.
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