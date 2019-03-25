Всего за месяц мощность украинских станций возобновляемой энергетики выросла на 10%

25 марта, 2019, 14:03

В январе 2019 году в Украине на 214 МВт увеличилась мощность станций на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) - до 2,331 ГВт

Такие данные обнародовала Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП), передает "Украинская энергетика" .

Больше всего за месяц построили солнечных станций: за январь их мощность выросла на 181,569 МВт и теперь общая мощность станций достигла 1388,276 МВт.

Строительство ветроэлектростанций идет медленнее - 32,4 МВт, общая мощность - 565,245 МВт.

Мощность станций на биомассе и биогазе не изменилась и составила 97,545 МВт.

Заметим, что в январе ввели в эксплуатацию небольшую гидроэлектростанцию в Закарпатской области - всего на 0,1 МВт. При этом, общая мощность малых ГЭС составила 98,916 МВт.

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