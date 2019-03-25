В Британии опровергли проведение антикоррупционного следствия в отношении Порошенко
Об этом сообщило посольство Великобритании в Киеве в Twitter .
"На фоне последних спекуляций, британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко", - говорится в сообщении.
На фоне последних спекуляций, британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко.- UK in Ukraine (@UKinUkraine) March 25, 201 9
Читать также: Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
23 марта о таком расследовании заявила кандидат в президенты Украины от "Батькивщины" Юлия Тимошенко, не приведя, однако, каких-либо доказательств.
Зато в предвыборном штабе Петра Порошенко назвали заявление Юлии Тимошенко таким, которое "содержит признаки мошенничества". Об этом говорится в заявлении с требованием публичных извинений от Тимошенко на сайте штаба от 24 марта.
"Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи", - говорится в заявлении.
Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта.
Читайте также
-
25 марта, 2019 Виталий Портников: Кремль готов купить Украину
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко
-
Читайте также
-
25 марта, 2019 20 лет трагической гибели Чорновола. ДТП или убийство?
-
23 марта, 2019 Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто
-
23 марта, 2019 10 фактов о кандидате в президенты Александре Ващенко