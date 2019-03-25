//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Британии опровергли проведение антикоррупционного следствия в отношении Порошенко

Британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) не ведет расследований в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко

Об этом сообщило посольство Великобритании в Киеве в Twitter .

"На фоне последних спекуляций, британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко", - говорится в сообщении.

Читать также: Кандидаты в президенты Украины: кто есть кто

23 марта о таком расследовании заявила кандидат в президенты Украины от "Батькивщины" Юлия Тимошенко, не приведя, однако, каких-либо доказательств.

Зато в предвыборном штабе Петра Порошенко назвали заявление Юлии Тимошенко таким, которое "содержит признаки мошенничества". Об этом говорится в заявлении с требованием публичных извинений от Тимошенко на сайте штаба от 24 марта.

"Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи", - говорится в заявлении.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать