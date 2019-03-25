В Британии опровергли проведение антикоррупционного следствия в отношении Порошенко

25 марта, 2019, 22:41

Британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) не ведет расследований в отношении действующего президента Украины Петра Порошенко

Об этом сообщило посольство Великобритании в Киеве в Twitter .

"На фоне последних спекуляций, британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко", - говорится в сообщении.

На фоне последних спекуляций, британский Офис по расследованию мошенничеств (SFO) подтверждает, что сейчас не проводит расследование в отношении президента Порошенко. - UK in Ukraine (@UKinUkraine) March 25, 201 9

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23 марта о таком расследовании заявила кандидат в президенты Украины от "Батькивщины" Юлия Тимошенко, не приведя, однако, каких-либо доказательств.

Зато в предвыборном штабе Петра Порошенко назвали заявление Юлии Тимошенко таким, которое "содержит признаки мошенничества". Об этом говорится в заявлении с требованием публичных извинений от Тимошенко на сайте штаба от 24 марта.

"Юлия Владимировна должна извиниться за сознательное тиражирование лжи", - говорится в заявлении.

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта.