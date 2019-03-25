Смоленская катастрофа: эксперты подтвердили следы взрывчатки на обломках самолета
25 марта, 2019, 15:55
Британская лаборатория судебно-взрывчатых веществ Forensic Explosives Laboratory подтвердила, что обнаружила следы веществ, которые используются для производства взрывчатки, на образцах обломков самолета Ту-154М
Об этом сообщает "Gazeta Polska Codziennie", передает ЕП .
Несколько недель назад в польскую прокуратуру поступило письмо, сообщающее о частичных результатах исследования, проведенного в лаборатории, говорится в сообщении. Прокуратура передала образцы британцам в мае 2017 года.
- Напомним, самолет Ту-154 с польскими чиновниками и президентской четой на борту разбился под Смоленском в 2010 году.
- Во время повторного изучения тел жертв Смоленской авиакатастрофы в гробу стюардессы Натальи Янушко были найдены останки 5 других лиц.
- В гробу президента Польши Леха Качиньского, погибшего в авиакатастрофе под Смоленском в 2010 году, нашли фрагменты тел двух других людей.
- Как заявил министр национальной обороны Польши Антоний Мацеревич, бывший премьер-министр Польши Дональд Туск несет полную ответственность за Смоленскую катастрофу.
- На элементах корпуса польского самолета Ту-154М, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки .
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