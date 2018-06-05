Смоленская катастрофа: на корпусе польского самолета нашли следы взрывчатки

5 июня, 2018, 21:15

На элементах корпуса польского самолета Ту-154М, который разбился под Смоленском в 2010 году, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы обнаружены следы взрывчатки

Об этом говорится в заявлении польской подкомиссии Министерства обороны по расследованию Смоленской катастрофы, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF24.pl.

Подкомиссия объявила о завершении обзора и анализа доказательств, имеющихся в распоряжении комитета с места катастрофы самолета экс-президента Леха Качиньского.

"В связи с полученными доказательствами, на многих фрагментах самолета, а также на теле по крайней мере одной жертвы, которые исследовались специальными устройствами, в частности и хроматографическим методом, выявлено наличие взрывчатых материалов", - говорится в заявлении.

Подкомиссия также пришла к выводу, что нет никакой информации или доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии взрывчатых веществ в почве на месте падения самолета.