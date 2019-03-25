Россия готовится завозить в Крым ядерные боеприпасы, - разведка
Об этом сообщил пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает "Радио Свобода".
"В этом году мы уже фиксировали проведение учений подразделений, привлекаемых к транспортировке ядерных боеприпасов с территории РФ на территорию оккупированного Крыма. Этот вопрос 12-го главного управления Минобороны РФ, которое совместно с другими подразделениями крымской группировки отрабатывало все процедурные вопросы по перемещению боеприпаса и подготовке его к боевому применению", - сказал Скибицкий.
Представитель украинской военной разведки также сообщил о создании Россией на территории Южного военного округа еще новой ракетной бригады, вооруженной ракетными комплексами "Искандер" и новыми крылатыми ракетами увеличенного радиуса действия, которые могут нести ядерные боеголовки.
- Напомним, Россия угрожает ядерными ударами неядерным странам за военное сотрудничество со США.
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