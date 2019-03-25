Россия готовится завозить в Крым ядерные боеприпасы, - разведка

25 марта, 2019, 19:04

Российские военные готовятся переместить в оккупированный Крыму ядерные боеприпасы

Об этом сообщил пресс-секретарь Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает "Радио Свобода".

"В этом году мы уже фиксировали проведение учений подразделений, привлекаемых к транспортировке ядерных боеприпасов с территории РФ на территорию оккупированного Крыма. Этот вопрос 12-го главного управления Минобороны РФ, которое совместно с другими подразделениями крымской группировки отрабатывало все процедурные вопросы по перемещению боеприпаса и подготовке его к боевому применению", - сказал Скибицкий.

Представитель украинской военной разведки также сообщил о создании Россией на территории Южного военного округа еще новой ракетной бригады, вооруженной ракетными комплексами "Искандер" и новыми крылатыми ракетами увеличенного радиуса действия, которые могут нести ядерные боеголовки.