Россия проведет наблюдательный полет над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом
Об этом сообщили росЗМИ со ссылкой на и.о. начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.
Он сообщил, что самолет Ан-30Б вылетит с аэродрома "Кечкемет". Максимальная дальность полета составит 945 км. Специалисты на борту авиасудна будут контролировать с порядком использования аппаратуры наблюдения и соблюдение правил.
Полет пройдет в рамках договора по открытому небу. Шишин сказал, что подобные полеты выполняют для содействия большей открытости в военной деятельности государств, а также для того, "чтобы укрепить доверие".
Напомним, что в рамках международного договора, который подписали члены ОБСЕ в 1992 году, каждая из 34 стран-участниц получила право осуществлять полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-