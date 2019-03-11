Россия проведет наблюдательный полет над Бельгией, Нидерландами и Люксембургом

11 марта, 2019, 09:08

Россия проведет наблюдательный полет над территорией Бельгии, Нидерландов и Люксембурга с 11 по 15 марта

Об этом сообщили росЗМИ со ссылкой на и.о. начальника российского Национального центра по уменьшению ядерной опасности Руслана Шишина.

Он сообщил, что самолет Ан-30Б вылетит с аэродрома "Кечкемет". Максимальная дальность полета составит 945 км. Специалисты на борту авиасудна будут контролировать с порядком использования аппаратуры наблюдения и соблюдение правил.

Полет пройдет в рамках договора по открытому небу. Шишин сказал, что подобные полеты выполняют для содействия большей открытости в военной деятельности государств, а также для того, "чтобы укрепить доверие".

Напомним, что в рамках международного договора, который подписали члены ОБСЕ в 1992 году, каждая из 34 стран-участниц получила право осуществлять полеты над территориями друг друга для наблюдения за военной деятельностью в рамках установленных квот.