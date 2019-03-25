"Полное оправдание", - Трамп о выводах спецпрокурора Мюллера

25 марта, 2019, 07:35

Президент США Дональд Трамп назвал полным оправданием доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в выборы в 2016 году

Об этом Трамп написал на своей странице в сети Twitter.

"Нет заговора (с Россией - ред.). Нет препятствий (расследованию - ред.). Полное оправдание. Сохраним Америку великой!", - написал Трамп в Twitter.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 марта 2019 г.

Отметим, что доклад Мюллера о результатах расследования, который длился около двух лет, был передан в Министерство юстиции США 22 марта.

В докладе Мюллера утверждается, что Россия пыталась влиять на выборы в США в 2016 году через "Агентство интернет-исследований" и хакерские атаки.

В то же время Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с россиянами во время выборов 2016 года.