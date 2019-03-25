"Хороший день для Америки": Трамп прокомментировал конец расследования Мюллера

"Независимо от ваших идеологий или ваших привязанностей, это хороший день для Америки. По словам Роберта Мюллера, ни один американец не был в сговоре о сотрудничестве с Россией в ее попытках вмешиваться в выборы 2016 года, и это хорошо", - написал Трамп, сославшись на телеканал Fox news.

"No matter your ideologies or your loyalties, this is a good day for America. No American conspired to cooperate with Russia in its efforts to interfere with the 2016 election, according to Robert Mueller, and that is good. " @BretBaier @FoxNews - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 марта 2019 г.

В другой заметке глава Белого дома напомнил о выводах следствия о том, что президентская кампания Трампа не координировала усилия с российским правительством "несмотря на многократные предложения от лиц, связанных с Россией, помочь кампании".

Напомним, в результате двухлетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией.

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится о том, что прокурор не нашел доказательств того, что Дональд Трамп или люди, связанные с его предвыборной кампанией, "координировали с Россией усилия по воздействию на президентские выборы 2016 года".