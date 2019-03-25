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"Хороший день для Америки": Трамп прокомментировал конец расследования Мюллера


фото: REUTERS
Президент США Дональд Трамп считает завершение "российского" расследования специального прокурора Роберта Мюллера "хорошим днем" для Соединенных Штатов
Об этом он написал в ночь на понедельник в Twitter.

"Независимо от ваших идеологий или ваших привязанностей, это хороший день для Америки. По словам Роберта Мюллера, ни один американец не был в сговоре о сотрудничестве с Россией в ее попытках вмешиваться в выборы 2016 года, и это хорошо", - написал Трамп, сославшись на телеканал Fox news.

В другой заметке глава Белого дома напомнил о выводах следствия о том, что президентская кампания Трампа не координировала усилия с российским правительством "несмотря на многократные предложения от лиц, связанных с Россией, помочь кампании".

Напомним, в результате двухлетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией.

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится о том, что прокурор не нашел доказательств того, что Дональд Трамп или люди, связанные с его предвыборной кампанией, "координировали с Россией усилия по воздействию на президентские выборы 2016 года".

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