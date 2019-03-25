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"Чудовище должно помнить судьбу Иуды": СБУ о выступлении экс-сотрудника в РФ


фото: Василь Прозоров
Служба безопасности Украины прокомментировала пресс-конференцию "экс-полковника СБУ" Василия Прозорова

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Facebook.

Отмечается, что мужчину уволили с должности старшего консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ Службы безопасности Украины за систематическое употребление алкоголя на рабочем месте, дискредитацию звания офицера.

"Пропив честь офицера, Прозоров решил торговать совестью и военной присягой, найдя в ФСБ РФ "достойных" людей. Но это чудовище должно помнить судьбу Иуды. Дело только времени", - отметили в СБУ.

Напомним, в понедельник, 25 марта, в РФ "экс-полковник СБУ" дал пресс-конференцию о "терактах, тайных тюрьмах и причастности Киева к сбиванию Boeing".

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