В РФ "экс-полковник СБУ" дал пресс-конференцию о "терактах, тайных тюрьмах и причастности Киева к сбиванию Boeing"

25 марта, 2019, 14:34

Василий Прозоров, представившийся бывшим полковником СБУ, провел в РФ пресс-конференцию

Об этом передает российское СМИ "Риа Новости".

Меня зовут Прозоров Василий Николаевич. С 1999 года до 2018 года я был сотрудником СБУ Украины, причем в мае 2014 года я работал в центральном аппарате, в штабе антитеррористического центра СБУ. Таким образом, я оказался в самом центре украинских спецслужб, антитеррористического центра СБУ. Чтобы вы понимали уровень моей осведомленности - именно АТЦ СБУ к весне 2018 года фактически руководил АТО на востоке Украины ", - рассказал он.

Прозоров отметил, что с апреля 2014 "добровольно по идеологическим мотивам способствовал РФ в получении информации".

Он начал рассказывать, что в районе проведения АТО Киев организовал "тайные тюрьмы". По его словам, одна из них располагается на мариупольском аэродроме и на жаргоне называется "библиотека", где заключенные - "книги".

Бывший "служащий" отметил, что контрразведка СБУ якобы занимается организацией диверсий и терактов на территории "ЛДНР".

Также "экс-полковник СБУ" считает, что к крушению малайзийского Boeing в Донбассе причастна украинская сторона.

"После падения самолета пошла" феноменально быстрая реакция украинского руководства. Однозначно сложилось мнение, что президент Порошенко и его пресс-служба знали заранее об этом "

Кроме того, его насторожило, что "воздушное пространство над зоной ведения боевых действий в Донбассе не было закрыто".