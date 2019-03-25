Порошенко оказался самым богатым кандидатом, - "Честно"

25 марта, 2019, 15:46

Петр Порошенко оказался кандидатом в президенты Украины с наибольшим избирательным фондом - 415, 6 млн грн

Об этом сообщает общественное движение "Честно".

Лидером по размеру избирательного фонда является действующий президент Петр Порошенко, который на 100% профинансировал кампанию из собственного кармана. С 8 февраля по 18 марта самовыдвиженец Порошенко перечислил в свой избирательный фонд 415, млн гривен.

Размер избирательного фонда Юлии Тимошенко, согласно ее промежуточным финансовым отчетом, составляет 164 миллионов гривен. Это на 250 млн меньше, чем у Петра Порошенко. Все средства на избирательный фонд Тимошенко поступили со счетов партии "Батькивщина". Это означает, что реально происхождения средств на кампанию Тимошенко невозможно узнать до середины мая, когда "Батькивщина" подаст свой финотчет за I квартал 2019 года в НАПК.

Третье место рейтинга занимает Владимир Зеленский. Избирательный фонд Владимира Зеленского наполнялся из разных источников. Всего - более 68 млн - на накопительный счет избирательного фонда перечислили физические лица. Еще почти 16 млн Зеленскому на кампанию перечислила партия "Слуга народа". Происхождение этих средств выяснится также уже после выборов, когда партия подаст в НАПК свой финотчет. С собственного кармана на выборы Зеленский выложил 11,5 млн.

Сергей Тарута собрал на 4 миллиона гривен меньше Владимира Зеленского. С момента регистрации и до 18 марта на накопительный счет избирательного фонда Таруты поступило более 98 млн гривен. Львиная доля средств, 57 млн, поступила от физических лиц. Почти 33 миллиона Тарута вложил в кампанию из собственного кармана. Еще 7 млн кандидату перечислила партия "Основа".

Замыкает пятерку самых богатых кандидатов выдвиженец партии УКРОП Александр Шевченко. На его избирательный счет поступило 66 млн. Собственных средств в кампанию Александр Шевченко, как свидетельствует отчет, не вкладывал. 38,5 млн на его избирательный счет перечислила партия УКРОП. 27,6 млн Шевченко поступило от физических и юридических лиц.