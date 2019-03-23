Армия Румынии отказывается от автомата Калашникова

23 марта, 2019, 09:21

На замену "Калашникову" румынское войско получит итальянский автомат

Об этом сообщил министр экономики Румынии Николае Беделеу, передает Укринформ .

Румынский завод в городе Плопень начнет во взаимодействии с итальянским производителем оружия Beretta выпуск двух новых видов автомата ARX-160.

"Это оружие уже была опробовано вооруженными силами Румынии. Мы провели переговоры с нашими итальянскими коллегами и заключили соответствующий договор", - отметил Беделеу.

Он отметил, что армия Румынии должна отказаться от старого оружия - автоматов Калашникова - для соответствия стандартам НАТО.

Министр также добавил, что автоматы ARX-160, произведенные в Румынии, будут назначаться не только для перевооружения армии страны - часть из них пойдет на экспорт.