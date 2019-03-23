//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Армия Румынии отказывается от автомата Калашникова

На замену "Калашникову" румынское войско получит итальянский автомат

Об этом сообщил министр экономики Румынии Николае Беделеу, передает Укринформ .

Румынский завод в городе Плопень начнет во взаимодействии с итальянским производителем оружия Beretta выпуск двух новых видов автомата ARX-160.

"Это оружие уже была опробовано вооруженными силами Румынии. Мы провели переговоры с нашими итальянскими коллегами и заключили соответствующий договор", - отметил Беделеу.

Он отметил, что армия Румынии должна отказаться от старого оружия - автоматов Калашникова - для соответствия стандартам НАТО.

Министр также добавил, что автоматы ARX-160, произведенные в Румынии, будут назначаться не только для перевооружения армии страны - часть из них пойдет на экспорт.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать