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Эрмитаж вывез в Казань экспонаты из музеев аннексированного Крыма

Российский государственный музей "Эрмитаж" представит в Казани выставку об истории Золотой Орды, экспонаты для которой вывезли из музеев аннексированного Крыма

Об этом сообщает Эрмитаж-Казань в Facebook.

"Ежедневно в Казань приезжают сборники из разных музеев России! Ведь мы готовимся к полномасштабной, 20-й выставке! "Золотую Орду и Причерноморье" представят около 600 экспонатов из семи музеев нашей страны, среди которых коллекции из Центрального музея Тавриды, Бахчисарайского историко-культурного и археологического музея-заповедника, Феодосийского музея древностей, Ялтинского историко-литературного музея", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что экспонатами выставки станут и музейные предметы из Национального исторического музея Беларуси.

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