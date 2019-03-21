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Вступили в силу новые санкции против России


фото: glavred.info
21 марта вступили в силу расширенные санкции против России

Соответствующий текст соответствующего указа опубликовали в парламентской газете "Голос Украины" .

Санкционный список включает 294 компании и 848 физических лиц, в частности, принимавших участие в строительстве Креченского моста, захвате украинских моряков, проведении фейковых "выборов" на оккупированном Донбассе и в Крыму, а также нарушали украинские законы въезда / выезда в Крым и распространяли печатную антиукраинскую продукцию.

Также ввели санкции против лиц и компаний, в отношении которых ранее применили ограничения Евросоюз, США и Канада.

На основании предложений НБУ продлили санкции против 4 банков с российским капиталом.

Под санкции попали музеи оккупированного Крыма, российские издательства "Эксмо", "Вече", "Центрполиграф", ВГТРК, "Ялтинская киностудия", а также глава "Роснефти" Игорь Сечин, Госдумы РФ Вячеслав Володин, представитель "ЛНР" на переговорах в Минске Владислав Дейнего и другие.

  • Напомним, Совет ЕС одобрил пакет санкций против России за агрессию в Азовском море, нападение на украинские корабли и захват украинских моряков .
  • 20 марта Порошенко ввел в действие решение СНБО от 19 марта 2019 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".
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