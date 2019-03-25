Демократы остались недовольны результатами расследования Мюллера, - CNN

25 марта, 2019, 10:20

Представители Демократической партии в Конгрессе США остались недовольны итогами расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который не нашел сговора РФ с избирательным штабом Трампа

Об этом сообщает CNN .

Отмечается, что демократы почти в течение двух лет заявляли, что доказательства заговора Трампа с Россией должны быть обнародованы в ближайшее время, однако в докладе они не были приведены.

По информации телеканала, представители партии намерены требовать публикации полного текста доклада, аргументируя это тем, что Министерству юстиции США нечего скрывать, если заговора действительно не было.

В результате двухлетнего расследования спецпрокурор США Роберт Мюллер не нашел доказательств сговора между Дональдом Трампом и Россией.

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, в котором говорится о том, что прокурор не нашел доказательств того, что Дональд Трамп или люди, связанные с его предвыборной кампанией, "координировали с Россией усилия по воздействию на президентские выборы 2016 года ".