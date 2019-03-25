//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Батькивщина опередила БПП в парламентском рейтинге, - КМИС


фото: val.ua
Партия "Батькивщина" опережает в предвыборном парламентском рейтинге на 2,4% БПП Солидарность

Опросы проводил Киевский международный институт социологии с 14 по 22 марта 2019 среди тех, кто определился.

Лидером остается партия Слуга народа: 24,4% опрошенных отдали бы ей свои голоса.

Батькивщина занимает второе место с 16,5% голосов.

На третьем месте БПП Солидарность - 14,1% голосов.

Читайте также: Зеленский почти вдвое опережает Порошенко в предвыборном рейтинге

Оппозиционная платформа "За жизнь" на четвертом месте с 12% сторонников.

Гражданская позиция по 8,3% голосов заняла пятое место.

Шестое место занимает Радикальная партия Ляшко - 5,3% голосов.

"Оппозиционный блок" на седьмом месте с 5,1%.

Свобода и Самопомощь имеют менее 5% голосов 3,4% и 1,9% соответственно.

Опрос проводился во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В нем приняли участие 2004 респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

25 марта, 2019 понедельник

больше новостей

25 марта, 2019 понедельник

24 марта, 2019 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать