Батькивщина опередила БПП в парламентском рейтинге, - КМИС

25 марта, 2019, 12:33

Партия "Батькивщина" опережает в предвыборном парламентском рейтинге на 2,4% БПП Солидарность

Опросы проводил Киевский международный институт социологии с 14 по 22 марта 2019 среди тех, кто определился.

Лидером остается партия Слуга народа: 24,4% опрошенных отдали бы ей свои голоса.

Батькивщина занимает второе место с 16,5% голосов.

На третьем месте БПП Солидарность - 14,1% голосов.

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Оппозиционная платформа "За жизнь" на четвертом месте с 12% сторонников.

Гражданская позиция по 8,3% голосов заняла пятое место.

Шестое место занимает Радикальная партия Ляшко - 5,3% голосов.

"Оппозиционный блок" на седьмом месте с 5,1%.

Свобода и Самопомощь имеют менее 5% голосов 3,4% и 1,9% соответственно.

Опрос проводился во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В нем приняли участие 2004 респондентов.

Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.