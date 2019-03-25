Батькивщина опередила БПП в парламентском рейтинге, - КМИС
Опросы проводил Киевский международный институт социологии с 14 по 22 марта 2019 среди тех, кто определился.
Лидером остается партия Слуга народа: 24,4% опрошенных отдали бы ей свои голоса.
Батькивщина занимает второе место с 16,5% голосов.
На третьем месте БПП Солидарность - 14,1% голосов.
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Оппозиционная платформа "За жизнь" на четвертом месте с 12% сторонников.
Гражданская позиция по 8,3% голосов заняла пятое место.
Шестое место занимает Радикальная партия Ляшко - 5,3% голосов.
"Оппозиционный блок" на седьмом месте с 5,1%.
Свобода и Самопомощь имеют менее 5% голосов 3,4% и 1,9% соответственно.
Опрос проводился во всех регионах страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. В нем приняли участие 2004 респондентов.
Статистическая погрешность выборки не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.
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