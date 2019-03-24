Знаменитая команда угрожает покинуть"Формулу-1"
Об этом сообщает GPFans.
Браун назвал условия, при которых команда может покинуть "Формулу-1". Ключевым моментом станет встреча Международной федерации автоспорта, руководства "Формулы-1" и представителей команд, которая состоится 26 марта в Лондоне. На ней будут обсуждаться как технический регламент, так и вопросы ограничения бюджетов.
"Для "Макларена" важны два вопроса - финансовая составляющая и возможность существования честной и конкурентоспособной среды. Если этого не будет, мы всерьез пересмотрим наши позиции в "Формуле-1". Люди могут говорить, что это переговорная тактика, но если мы почувствуем, что новые правила поставят нас в положение, при котором мы не сможем быть конкурентоспособными, нам придется пересмотреть вопрос участия в чемпионате", - сказал Браун.
- 17 марта победителем стартового этапа автогонок "Формула-1" стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас.
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