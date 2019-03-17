Определился победитель стартового этапа "Формулы-1"
17 марта, 2019, 15:14
Победителем стартового этапа автогонок "Формула-1" стал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас
Об этом сообщает "Укринформ".
На автодроме Альберт-Парк в Мельбурне завершился Гран-при Австралии. Главная гонка этапа прошла с заметным преимуществом команды "Мерседес". Первым финишировал Валттери Боттас, который лидировал большую часть гонки и показал лучшее время прохождения круга. Второе место у напарника Боттаса - британца Льюиса Хэмилтона.
Третьим финишировал нидерландский пилот Макс Ферстаппен ( "Ред Булл"). На четвертом и пятом местах завершили гонку пилоты "Феррари" - немец Себастьян Феттель и Шарль Леклер из Монако.
Второй этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" - Гран-при Бахрейна состоится 29-31 марта на Международном автодроме в Бахрейне.
- 16 марта в Мельбурне начался первый этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1". Победителем квалификации Гран-при Австралии стал британец Льюис Хэмилтон из команды "Мерседес".
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