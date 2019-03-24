В ЕС насчитали 5 тыс. случаев российской дезинформации, главная мишень пропагандистов - Украина
Об этом сообщает "Польское радио".
Больше всего случаев дезинформации, более 2 тыс., касались Украины. Эксперты ЕС, после тщательного анализа фальшивых сообщений, определили, например, что дезинформационная кампания по Азовскому морю началась почти за год до атаки российских подразделений на украинские корабли.
Сначала прокремлевская дезинформация сообщила, что Украина углубила дно Азовского моря для флота НАТО, позже, что власть в Киеве инфицировала море вирусом холеры. Появилась тоже информация о том, что Соединенные Штаты работают над планами разжигания столкновений между Россией и Украиной у Азовского моря с 1990-х годов.
В докладе о случаях российской дезинформации почти 1,2 тыс. касались США. Третье место занимает Европейский Союз - 700 случаев, из них более 120 - на тему Польши. Речь идет об обвинении в агрессивном поведении в отношении Востока, о территориальных требования по Украине и мечтах восстановить империю. Более 400 случаев российской дезинформации было посвящено НАТО и Сирии, немного меньше миграции и примерно 40 - Brexit.
- Напомним, 22 марта Украина ввела экономические и другие ограничительные санкции по 9 российских издательств и трех юридических лиц - владельцев интернет-порталов, которые создают и распространяют антиукраинскую пропаганду.
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