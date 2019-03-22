9 российских издательств и 3 владельца интернет-порталов попали под санкции за антиукраинскую пропаганду

22 марта, 2019, 21:24

Украина ввела экономические и другие ограничительные санкции в отношении 9 российских издательств и трех юридических лиц - владельцев интернет-порталов, которые создают и распространяют антиукраинскую пропаганду

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио Украины.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)" введен в действие соответствующим указом президента Украины.

"Наиболее активными производителями пропагандистской антиукраинской издательской продукции оказались российские издательства ООО" ТД Алгоритм "(ООО" ТД Алгоритм "), ЗАО" Книжный мир "(ЗАО" Книжный мир "), ООО" Издательство "Эксмо" (ООО "Издательство" Эксмо ") , ООО "Издательство" Вече "(ООО" Вече "), ООО" Издательство Центрполиграф "(ООО" Издательство Центрполиграф "), ООО "Издательство Яуза" (ООО "Издательство Яуза"), ООО"Издательство АСТ" (ООО "Издательство АСТ"), ООО "Издательский дом "Питер" (ООО "Издательский дом" Питер"), ООО" Яуза-пресс "(ООО "Яуза-пресс")", - говорится в сообщений омленни.

Санкции введены на 3 года. Они предусматривают, в частности, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, приостановление выполнения экономических и финансовых обязательств.

Кроме того, санкции наложены на трех юридических лиц, распространяющих антиукраинскую пропаганду через интернет-порталы. Это ООО "Лабиринт.Ру" (ООО "Лабиринт.Ру"), ООО "ЛитРес" (ООО "ЛитРес") и ООО "Рексофт" (ООО "Рексофт"), который является владельцем ресурса "Озон.ру". После введения санкций соответствующие порталы в Украине были заблокированы.

Применение санкций к издательских организаций и интернет-порталов инициировал Госкомтелерадио, который в течение последних лет осуществляет постоянный мониторинг сферы книгораспространения с целью выявления печатной продукции антиукраинского содержания.

В Госкомтелерадио, отметили, что по результатам проведенного в последние годы мониторинга по состоянию на 20 марта выявлено 208 изданий, содержание которых направлено против независимости Украины, на пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой, религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека. Эти издания выпустили 35 российских издательств.