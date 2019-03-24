Портников рассказал о "реальных проблемах" Зеленского
Об этом известный украинский журналист, публицист и общественный деятель Виталий Портников заявил в программе "Субботний политклуб" на телеканале Еспресо.TV.
"Я должен сказать, что социология - я уже неоднократно это говорил - она не до конца отражает то, что может происходить во время самих выборов. Потому что социология не отражает истинных настроений электората с точки зрения тех, кто придет на выборы чтобы проголосовать. Поэтому что разговор с социологом и реальное участие в выборах - это не одно и то же", - отметил он.
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"Да, конечно же, многие люди говорят, что они уверены, что они определились, они уйдут. А потом не пойдут. И здесь у Владимира Зеленского реальные проблемы. Учитывая возраст его электората", - отметил Портников.
Справка
Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта, то есть уже в следующее воскресенье.
За пост главы государства борются 39 кандидатов.
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В случае необходимости второй тур голосования пройдет 21 апреля.
- Напомним, по данным большинства социологических опросов, профессиональный комический актер Зеленский, который выдвигается в президенты Украины, якобы имеет шансы выйти во второй тур голосования.
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