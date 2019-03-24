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Нацполиция взяла ОИК под круглосуточную охрану


фото: AFP
Национальная полиция взяла окружные избирательные комиссии под круглосуточную охрану

По словам заместителя главы ведомства Александра Фацевича, силовики приложат все усилия, чтобы не допустить нарушений избирательного законодательства, передает Еспресо.TV.

Также он рассказал, что полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные комиссии.

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В конце следующей недели полицейские будут охранять и участковые избирательные комиссии, когда там будут хранить бюллетени.

Справка

Очередные выборы президента Украины состоятся 31 марта, то есть уже в следующее воскресенье.

За пост главы государства борются 39 кандидатов.

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В случае необходимости, второй тур голосования пройдет 21 апреля.

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