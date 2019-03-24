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24 марта на фронте: оккупанты дважды открывали огонь


фото: day.kyiv.ua
24 марта на Донбассе российские оккупационные войска дважды нарушали режим тишины

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Текущие сутки характеризуются соблюдением сторонами режима тишины. По состоянию на 18:00 зафиксировано два случая обстрелов позиций Объединенных сил. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 применен миномет калибра 82 мм, а в районе населенного пункта Новолуганское - миномет 82-го калибра и стрелковое оружие.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.

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