24 марта на фронте: оккупанты дважды открывали огонь
24 марта, 2019, 18:19
24 марта на Донбассе российские оккупационные войска дважды нарушали режим тишины
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
Текущие сутки характеризуются соблюдением сторонами режима тишины. По состоянию на 18:00 зафиксировано два случая обстрелов позиций Объединенных сил. В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 применен миномет калибра 82 мм, а в районе населенного пункта Новолуганское - миномет 82-го калибра и стрелковое оружие.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Подразделения, которые обстреливал противник, дали адекватный ответ огнем из штатного вооружения. Потери противника уточняются.
- 24 марта, во Луганской области был открыт контрольно-пропускной пункт въезда-выезда "Золотое".
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