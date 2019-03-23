//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В Норвегии потерпело крушение круизное судно с 1300 пассажирами на борту


фото: REUTERS
У побережья Норвегии потерпело крушение круизное судно Viking Sky с 1300 пассажирами на борту

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters .

У судна компании Viking Ocean Cruises, которая является частью группы Viking Cruises, основанной норвежским миллиардером Торстейн Хагеном, произошла поломка двигателя. Морская спасательная служба получила сигнал о спасении, который поступал с лайнера.

В полиции отметили, что спасатели проведут эвакуацию с борта судна 1300 пассажиров в ближайшее время. Вертолеты и спасательные суда уже направлены на место аварии для эвакуации пассажиров на сушу.

Сейчас на западном побережье Норвегии продолжается шторм, скорость ветра достигает 20 м / с.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

23 марта, 2019 суббота

больше новостей

23 марта, 2019 суббота

22 марта, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать