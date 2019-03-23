В Норвегии потерпело крушение круизное судно с 1300 пассажирами на борту

23 марта, 2019, 19:15

У побережья Норвегии потерпело крушение круизное судно Viking Sky с 1300 пассажирами на борту

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters .

У судна компании Viking Ocean Cruises, которая является частью группы Viking Cruises, основанной норвежским миллиардером Торстейн Хагеном, произошла поломка двигателя. Морская спасательная служба получила сигнал о спасении, который поступал с лайнера.

В полиции отметили, что спасатели проведут эвакуацию с борта судна 1300 пассажиров в ближайшее время. Вертолеты и спасательные суда уже направлены на место аварии для эвакуации пассажиров на сушу.

Сейчас на западном побережье Норвегии продолжается шторм, скорость ветра достигает 20 м / с.