В Норвегии потерпело крушение круизное судно с 1300 пассажирами на борту
23 марта, 2019, 19:15
У побережья Норвегии потерпело крушение круизное судно Viking Sky с 1300 пассажирами на борту
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Reuters .
У судна компании Viking Ocean Cruises, которая является частью группы Viking Cruises, основанной норвежским миллиардером Торстейн Хагеном, произошла поломка двигателя. Морская спасательная служба получила сигнал о спасении, который поступал с лайнера.
В полиции отметили, что спасатели проведут эвакуацию с борта судна 1300 пассажиров в ближайшее время. Вертолеты и спасательные суда уже направлены на место аварии для эвакуации пассажиров на сушу.
Сейчас на западном побережье Норвегии продолжается шторм, скорость ветра достигает 20 м / с.
- Напомним, 21 марта число погибших в результате крушения парома в Ираке достигло почти 100 человек.
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