Авария парома в Ираке: число жертв увеличилось до почти 100

22 марта, 2019, 09:40

Число погибших в результате крушения парома в Ираке возросло почти до 100 человек

Об этом сообщает AFP y Twitter.

"Почти 100 человек, в основном женщины и дети, погибли в результате крушения парома с людьми", - говорится в сообщении.

По данным телеканала Al Sumaria, по подозрению в причастности к трагедии задержали 9 человек.

Кроме того, премьер-министр Адель Абдель Махди приказал немедленно провести расследование катастрофы.

По предварительной версии, причиной стала перегрузка плавсредства почти в три раза. По данным арабских телеканалов, на борту могли находиться от 170 до 250 человек, а паром был рассчитан на 75 пассажиров.

Сообщается, что паром переправлял людей для празднования дня прихода весны - Навруза. Силы гражданской обороны спасли более 60 пассажиров.

#UPDATE Almost 100 people, mostly women and children, died as a ferry packed with families celebrating Kurdish New year sank in a swollen river in the former jihadist stronghold of Mosul , in Iraq's worst accident in years https://t.co/Ls9qipPEXi - AFP news agency (@AFP) March 21, 2019

Напомним, ранее сообщалось о 70 погибших.