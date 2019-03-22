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Авария парома в Ираке: число жертв увеличилось до почти 100

Число погибших в результате крушения парома в Ираке возросло почти до 100 человек

Об этом сообщает AFP y Twitter.

"Почти 100 человек, в основном женщины и дети, погибли в результате крушения парома с людьми", - говорится в сообщении.

По данным телеканала Al Sumaria, по подозрению в причастности к трагедии задержали 9 человек.

Кроме того, премьер-министр Адель Абдель Махди приказал немедленно провести расследование катастрофы.

По предварительной версии, причиной стала перегрузка плавсредства почти в три раза. По данным арабских телеканалов, на борту могли находиться от 170 до 250 человек, а паром был рассчитан на 75 пассажиров.

Сообщается, что паром переправлял людей для празднования дня прихода весны - Навруза. Силы гражданской обороны спасли более 60 пассажиров.

Напомним, ранее сообщалось о 70 погибших.

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