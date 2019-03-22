Авария парома в Ираке: число жертв увеличилось до почти 100
Об этом сообщает AFP y Twitter.
"Почти 100 человек, в основном женщины и дети, погибли в результате крушения парома с людьми", - говорится в сообщении.
По данным телеканала Al Sumaria, по подозрению в причастности к трагедии задержали 9 человек.
Кроме того, премьер-министр Адель Абдель Махди приказал немедленно провести расследование катастрофы.
По предварительной версии, причиной стала перегрузка плавсредства почти в три раза. По данным арабских телеканалов, на борту могли находиться от 170 до 250 человек, а паром был рассчитан на 75 пассажиров.
Сообщается, что паром переправлял людей для празднования дня прихода весны - Навруза. Силы гражданской обороны спасли более 60 пассажиров.
#UPDATE Almost 100 people, mostly women and children, died as a ferry packed with families celebrating Kurdish New year sank in a swollen river in the former jihadist stronghold of Mosul , in Iraq's worst accident in years https://t.co/Ls9qipPEXi- AFP news agency (@AFP) March 21, 2019
Напомним, ранее сообщалось о 70 погибших.
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