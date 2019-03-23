В Афганистане прогремел взрыв на стадионе: 4 погибших, 31 раненый

23 марта, 2019, 17:21

В результате взрыва на стадионе в Афганистане четыре человека погибли, десятки ранены

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на Reuters .

Двойной взрыв произошел в афганском городе Лашкар Га во время празднования Дня фермеров. В результате теракта погибли четыре человека, еще 31 человек ранен. На мероприятии присутствовали около 1 тыс. посетителей.

Среди раненых - представитель губернатора провинции Гильменд Мохаммад Ясин Хан, угрозы его жизни нет.

Вероятной причиной взрыва называют закладки взрывчатки недалеко от фермерских палаток для презентации их продукции. Ответственность за взрывы никто пока не взял.

Four killed in two blasts at stadium celebration in #LashkarGah #Afghanistan pic.twitter.com/sbGUmNk1Tm - Ruptly (@Ruptly) 23 марта 2019