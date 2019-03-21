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В столице Афганистана произошла серия взрывов, 6 погибших, 23 раненых

В столице Афганистана Кабуле произошла серия взрывов во время празднования персидского нового года Навруз

Об этом сообщает TOLOnews.

В районе мечети Карт-э-сакхи, где проживают преимущественно мусульмане шиитского толка, прогремели три взрыва, говорится в сообщении.

"В результате трех взрывов мин, которые были установлены в этом районе, шесть человек были убиты, а еще 23 человека получили ранения", - заявил представитель афганского МВД Афганистана Нусрат Рахими.

Первые два взрыва произошли возле жилых домов. Третий взрыв произошел возле больницы Али-Абад в окрестностях района проживания шиитов, отмечают в полиции.

Шииты находятся в меньшинстве в Афганистане, они неоднократно подвергались нападениям со стороны группировок суннитов, говорится в сообщении.

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