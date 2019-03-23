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Украинский гимнаст завоевал серебро Кубка мира


фото: facebook
Украинец Игорь Радивилов выиграл серебряную награду на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Катаре

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.

Наш гимнаст занял второе место в опорном прыжке. Игорь Радивилов занял второе место с результатом 14,916 балла. Украинец уступил лишь олимпийскому чемпиону Лондона-2012 корейцу Ян Хак Сону (15,266).

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