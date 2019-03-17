Украинский гимнаст Радивилов завоевал "серебро" на этапе Кубка мира в Баку

17 марта, 2019, 13:34

На этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Баку украинский гимнаст Игорь Радивилов стал серебряным призером в опорном прыжке

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу НОК Украины.

В Баку на этапе Кубка мира Украинский гимнаст Игорь Радивилов завоевал две медали. Вчера он выиграл «бронзу» в упражнениях на кольцах. А сегодня занял второе место в опорном прыжке.

Перед этим сборная Украины объявила состав на чемпионат Европы, который пройдет в польском Щецине с 10 по 14 апреля. В связи с восстановлением после операции чемпионат пропускает Олег Верняев. Зато будет выступать другой лидер нашей мужской сборной - Радивилов.