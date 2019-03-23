На Бали задержали россиянина, который пытался вывезти в чемодане орангутанга
23 марта, 2019, 18:55
В Индонезии в аэропорту задержали гражданина России, который пытался нелегально вывезти из страны орангутанга в чемодане
Об этом сообщает НВ со ссылкой на Reuters .
Гражданин России Андрей Жестков был задержан в аэропорту Нгурах Раи на Бали за попытку нелегально вывезти из страны орангутанга в чемодане.
Задержанный должен был лететь в Россию. Двухлетнего самца орангутанга обнаружили во время сканирования багажа. По словам полицейских, животное вероятно нашпиговали снотворным и положили в чемодан. Кроме орангутанга, в багаже Жесткова нашли двух гекконов и пять ящериц. Никаких обвинений россиянину пока не выдвинули.
Власти Индонезии пытается бороться с нелегальной торговлей дикими животными, однако она остается очень распространенной в стране.
- Напомним, 20 марта во время перестрелки полиция застрелила двух россиян, подозреваемых в вооруженном ограблении обменного пункта на острове Бали в Индонезии.
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