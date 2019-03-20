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На Бали полиция застрелила 2 россиян, ограбивших обменник


фото: cnn
Во время перестрелки полиция затрелила двух россиян, подозреваемых в вооруженном ограблении обменного пункта на острове Бали, в Индонезии

Об этом сообщает Bali Post .

На юге острова Бали, в курортном месте Кута, произошло вооруженное ограбление обменного пункта, говорится в сообщении.

Полиция нашла 7-х подозреваемых через несколько часов после ограбления. Четырем удалось скрыться на авто. Оставшиеся вступили в перестрелку с полицией. Одного из подозреваемых в результате арестовали, еще двое были застрелены, отмечает издание.

По данным полиции, грабители - неизвестные в масках, в том числе одна женщина, были вооружены огнестрельным и холодным оружием. Они напали на обменный пункт и похитили около $63 тыс.

 

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