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В Мозамбике циклон разрушил один из крупнейших портовых городов страны


фото: globeandmail
От удара циклона Идай практически разрушен второй крупнейший город страны - Бейра

Об этом сообщает Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца, передает Интерфакс-Украина .

"Ситуация ужасная. Масштаб разрушений огромен. Около 90% территории полностью разрушены", - рассказали в Красном Кресте.

Отмечается, что линии коммуникаций отрезаны, дороги полностью разрушены, в некоторые районы добраться невозможно. Вероятно, что ситуация за пределами города может быть даже хуже, ведь в воскресенье, 17 марта, прорвало большую дамбу, то есть, последняя дорога в город отрезана.

Несколько дней подряд закрыт аэропорт Бейра после того, как циклон разрушил диспетчерскую башню.

До того, как на город обрушился циклон, в нем проживали более 400 тыс. человек.

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