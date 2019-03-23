23 марта на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных из БМП
23 марта, 2019, 18:23
23 марта на Донбассе российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции из БМП и противотанкового гранатомета
Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.
В течение текущих суток противник совершил один прицельный обстрел наших позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Обороняющееся подразделение адекватным ответом заставило противника прекратить обстрел.
- В пятницу, 22 марта 2019 года, во время выполнения задания на передовой погиб солдат из Ивано-Франковска Артур Бурлака.
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