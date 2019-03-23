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23 марта на фронте: оккупанты обстреляли украинских военных из БМП


фото: tsn.ua
23 марта на Донбассе российские оккупационные войска обстреляли украинские позиции из БМП и противотанкового гранатомета

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток противник совершил один прицельный обстрел наших позиций в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи поселка Золотое-4 с вооружения боевой машины пехоты БМП-1 и станкового противотанкового гранатомета.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Обороняющееся подразделение адекватным ответом заставило противника прекратить обстрел.

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