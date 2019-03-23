Появились подробности о бойце ВСУ, погибшем на фронте 22 марта

23 марта, 2019, 14:27

В пятницу, 22 марта 2019 года, во время выполнения задания на передовой погиб солдат из Ивано-Франковска Артур Бурлака

Об этом сообщил городской председатель Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Еспресо.TV .

"15 марта ему исполнилось 19-ть, и вся жизнь была еще впереди ... Вечная память! Выражаю искренние соболезнования семье Героя. Дай вам Бог сил справиться с этой горькой потерей, мы с вами", - написал Марцинкив в Facebook.