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За неделю Украина стянула с нелегальных мигрантов 1 млн грн

В течение недели в Украине выявили и привлекли к ответственности более 360 незаконных мигрантов

Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян в Facebook .

По информации Слободяна, в Украину за эту неделю не пустили более 400 иностранцев, из которых 55 было тех, кому уже запрещен въезд на территорию страны.

К административной ответственности за нарушение правил пребывания в Украине и незаконный проезд на территорию государства привлекли более 360 иностранцев. Все задержанные были нелегальными мигрантами, на них наложены штрафные санкции. Общая сумма штрафов превышает 1 млн грн.

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