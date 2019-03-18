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Россиянин пытался незаконно отправить в Украину 8 мигрантов из Вьетнама и Индии


фото: прес-служба ДПСУ
Россиянин организовал незаконную переправку в Украину граждан Вьетнама и Индии

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Мигрантов задержали пограничники Луганского отряда на границе с РФ. После этого пограничники обнаружили и задержали 2 мужчин славянской внешности, которые скрывались в лесополосе. Как выяснилось позже, это украинцы, переправляли нелегальных мигрантов.

Пограничники установили, что накануне одному из задержанных украинский позвонил россиянин. Он сообщил украинцу, что ему и его товарищу, необходимо будет встретить на границе 8 граждан Вьетнама и Индии, которые далее необходимо переправить через границу Украины и доставить в тыловые районы страны. Вместе с тем, гражданин России пообещал, что украинцы за это получат $ 650.

Нелегальные мигранты за "путешествие" через украинскую границу заплатили около $ 3800.

О задержании незаконных мигрантов украинские пограничники сообщили РФ, однако российская сторона отказалась принимать их обратно.

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