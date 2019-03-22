Стрельба в трамвае в Утрехте: подозреваемый признал свою вину
22 марта, 2019, 18:03
Подозреваемый в стрельбе в трамвае в городе Утрехт, в результате чего 3 человека погибли и 5 были ранены в суде в Нидерландах, признал свою вину и заявил, что действовал в одиночку
Об этом передает Радио Свобода.
Суд постановил, что Гьокен Таниш останется под арестом ближайшие две недели, после чего он снова предстанет перед судом, и тогда его содержание под стражей могут продлить до 90 дней.
Напомним, в понедельник, 18 марта, в нидерландском Утрехте человек открыл огонь в трамвае, ранив нескольких человек, трое погибли.
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