Стрельба в трамвае в Утрехте: три человека погибли

18 марта, 2019, 16:23

В результате стрельбы в нидерландском городе Утрехт погибли три человека

Об этом сообщает BBC.

Указывается. что 9 других были ранены в результате инцидента, который, по словам полиции, является террористическим актом.

Полиция разыскивает 37-летнего турка по имени Гокмен Танис и предупреждает людей не приближаться к нему. Полиция его разыскивает.

Школы закрыли и повысили меры безопасности.

В полиции сообщили, что была стрельба в "нескольких местах", но не уточнили, где они были.

Напомним, в понедельник, 18 марта, в нидерландском Утрехте неизвестный мужчина открыл огонь в трамвае, ранив нескольких человек.