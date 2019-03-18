Стрельба в трамвае в Утрехте: три человека погибли
18 марта, 2019, 16:23
В результате стрельбы в нидерландском городе Утрехт погибли три человека
Об этом сообщает BBC.
Указывается. что 9 других были ранены в результате инцидента, который, по словам полиции, является террористическим актом.
Полиция разыскивает 37-летнего турка по имени Гокмен Танис и предупреждает людей не приближаться к нему. Полиция его разыскивает.
Школы закрыли и повысили меры безопасности.
В полиции сообщили, что была стрельба в "нескольких местах", но не уточнили, где они были.
Напомним, в понедельник, 18 марта, в нидерландском Утрехте неизвестный мужчина открыл огонь в трамвае, ранив нескольких человек.
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