США продадут Тайваню более 60 самолетов F-16, - Bloomberg

22 марта, 2019, 08:14

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает Тайваня подать запрос на покупку более 60 истребителей F-16

Об этом сообщает Bloomberg .

Американская администрация, по данным источников издания, в конфиденциальном порядке дала согласие на проведение этой операции.

Перед этим США отклонили запрос Тайваня на закупку более современных самолетов F-35. Тайвань уже подавал заявку на покупку истребителей в этом месяце.