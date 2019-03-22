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США продадут Тайваню более 60 самолетов F-16, - Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа предлагает Тайваня подать запрос на покупку более 60 истребителей F-16

Об этом сообщает Bloomberg .

Американская администрация, по данным источников издания, в конфиденциальном порядке дала согласие на проведение этой операции.

Перед этим США отклонили запрос Тайваня на закупку более современных самолетов F-35. Тайвань уже подавал заявку на покупку истребителей в этом месяце.

  • Как сообщалось ранее, США перебросили в Европу шесть бомбардировщиков B-52 для учений с региональными союзниками и партнерами по НАТО.
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